КС вже визнав неконституційним указ Ющенка про розпуск парламенту?

У Конституційного суду України вже готове рішення за поданням 160 народних депутатів про відповідність Конституції України другого указу Віктора Ющенка про розпуск парламенту. На сайті «Главред» розміщено копію документа, оформленого як рішення Конституційного суду.

Рішення суду включає такі пункти:

Визнати указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради від 26 квітня таким, що не відповідає Конституції.

З моменту публікації рішення КС указ Президента втрачає силу.

Рішення КС обов`язково до виконання на всій території України.