Черновецький шукає управу на голів райдержадміністрацій

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ незадоволений роботою більшості глав районних державних адміністрацій.

Про це йдеться у коментарі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

За його словами, райадміністрації погано працюють зі зверненнями громадян.

«На превеликий жаль, згідно з конституційною реформою, вони не підпорядковані мені та обрані зі складу депутатів райрад. Я навіть не можу оголошувати їм догани. Наразі я працюю над тим, щоб знайти на них управу. Саме на тих, хто просто не в змозі виконувати обов’язки керівників. Претензії, що накопичились у мене до голів держадміністрацій, в більшості своїй стосуються поганої роботи із заявами громадян, і я миритися з цим не буду», – наголошує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.