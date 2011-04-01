НУ лякає Україну світовими цінами на їжу

Партія «Наша Україна» виступає проти намірів влади відкрити ринок української землі для іноземців і продажу сільськогосподарських земель іноземним громадянам та компаніям з часткою іноземного капіталу.

Як повідомляє сайт «Нашої України», у партії вважають, що продаж землі іноземцям суперечить інтересам громадян і всієї нашої країни.

«Земля є найбільшим національним капіталом та стратегічним ресурсом країни, збереження якого у власності українських громадян є гарантією суверенітету України та добробуту кожного українця»,- заявляють у партії.

У «Нашій Україні» вважають, що дозвіл на продаж української землі іноземцям призведе до контролю іноземців над агропромисловим комплексом України, який на сьогодні входить у трійку найбільших експортерів сільськогосподарської продукції.

«Можна припустити, що, маючи у власності українську землю, іноземці будуть керуватися не продовольчими потребами України чи соціальними проблемами українського села, а попитом на міжнародних ринках. У підсумку українці отримають світові ціни на продукти харчування»,- зазначають у партії, наголошуючи, що, продавши землю іноземному капіталу, держава втратить реальні важелі на аграрному і продовольчому ринках й остаточно закріпиться у статусі сировинного придатку для розвинутих країн.

У зв’язку з цим «Наша Україна» вимагає від влади вдумливого підходу у справі земельної реформи і закликає врахувати досвід інших країн, у більшості з яких встановлено заборону або жорсткі обмеження на продаж сільськогосподарської землі іноземним компаніям.

У партії нагадують, що нові члени Європейського Союзу, зокрема, Угорщина, Румунія, Болгарія, Литва після запровадження ринку землі встановили багаторічний мораторій на продаж землі іноземцям.

У “Нашій Україні” також застерігають владу від повторення аргентинського сценарію, коли внаслідок дефолту в 2002 році ця держава була змушена розраховуватися за державні борги саме землею.

Члени «Нашої України» вважають, що замість продажу землі необхідно застосувати принцип довгострокової оренди, яка сприятиме іноземним інвестиціям. Уже сьогодні, за деякими оцінками, у використанні агрохолдингів з часткою іноземного капіталу знаходиться майже 10 млн. га сільськогосподарської землі України.

«Оренда має бути єдиним способом використання українських земель іноземними компаніями. Такий підхід переважає в усіх розвинутих країнах, зокрема у Франції, США, Канаді, Ізраїлі. Оренда даватиме додаткові кошти місцевим громадам, що нестиме вигоду не для чиновників у Києві, які наживатимуться на земельних оборудках, а людям на місцях, нашим громадянам»,- наголошують у партії.

Також у «Нашій Україні» вважають, що треба ухвалити закони про ринок землііа земельний кадастр, щоб створити прозорі механізми ринку землі, оцінити вартість землі та ввести необхідні обмеження щодо розміру приватного землеволодіння. Крім того, слід зберегти цільове призначення та контроль якості земель. «Земельна реформа має відбуватися прозоро, продумано, з пріоритетною увагою до потреб місцевих громад», зазначають у партії.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявляє, що в рамках земельної реформи в Україні з 2012 року планується дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам.

"З 1 січня 2012 року ринок сільськогосподарських земель повинен бути відкритий. Не лише для громадян України, але й для іноземних громадян, які захочуть працювати в цій важливій сфері", - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, протягом першого півріччя 2011 року планується розробити і прийняти законодавчу базу, необхідну для здійснення земельної реформи. "Розвиток ринку землі передбачає підготовку законодавчої бази, яка обмежує можливість її неефективного використання. Всі ці закони повинні бути прийняті в першій половині 2011 року, щоб із 2012 року ринок землі запрацював повністю", - підкреслила вона.

І.АКІМОВА також додала, що в першу чергу йдеться про завершення створення земельного кадастру і ведення всіх необхідних реєстраційних документів.

Закон про ринок землі Верховна Рада України планує прийняти в першому кварталі 2011 року. Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань про те, хто має право купувати землю (зокрема, іноземні громадяни не мають права придбання сільгоспземель), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.