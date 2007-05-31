Чорновіл: коаліція не обіцяла голосувати за азіатські норми XVIII сторіччя

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ називає ультиматумом заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про можливість проведення дострокових виборів раніше, ніж 30 вересня у разі недосягнення компромісу у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що такі заяви з боку Президента є неприпустимими. «Говорити мовою ультиматуму недоцільно», - сказав він.

Коментуючи намір опозиції зареєструвати заяви про вихід з фракцій, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що предметніше на цю тему можна говорити тільки після їх реєстрації в Апараті ВР і оголошення під час пленарного засідання парламенту. При цьому, за його словами, якщо такі заяви дійсно будуть зареєстровані, то «запрацює механізм, про який домовилися Президент і прем’єр-міністр». Зокрема, наголосив народний депутат, саме після цього можна буде у повному обсязі прийняти весь пакет документів, необхідних для проведення дострокових виборів.

При цьому, за словами Т.ЧОРНОВОЛА, коаліція готова голосувати за відповідні законопроекти, але вона «не обіцяла, що буде приймати азіатські норми 18-го сторіччя». Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що це, насамперед, стосується норми про імперативний мандат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, Президент заявив, що дострокові парламентські вибори відбудуться через 60 днів, якщо Верховна Рада сьогодні не реалізує досягнуті домовленості.