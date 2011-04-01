Бойко: працюємо над тим, щоб "Південний потік" не був здійснений

Україна нині веде «напружену дискусію» з Росією про проект газопроводу «Південний потік», який «шкідливий нашій країні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики й вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

Міністр відзначив, що газопровід «Південний потік» - «це політичний проект наших російських партнерів, які хочуть створити надлишок транзитних потужностей, що вони зробили спершу по нафті, тепер по газу».

При цьому Ю.БОЙКО наголосив: «Нам це однозначно невигідно. …Позиція нашого Президента достатньо жорстка, я сам … був присутній на тому, як він її висловлював у спілкуванні з керівництвом Росії, про те, що це проект, який суперечить нашим національним інтересам. Просто кажучи, він відбирає газ з нашої труби».

Міністр відзначив, що саме тому ми і з Європейським Союзом, і з російськими партнерами працюємо в тому напрямі, аби цей проект не був здійснений, оскільки він шкідливий для нас».

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію й Угорщину до Австрії.