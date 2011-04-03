Янукович утворив Національну тристоронню раду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Національну тристоронню соціально-економічну раду.

Текст відповідного указу від 2 квітня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як йдеться у документі, Національну тристоронню соціально-економічну раду створено “з метою забезпечення ведення соціального діалогу в Україні”.

Співголовами Національної ради призначено: від сторони органів виконавчої влади - віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія ТІГІПКА; від профспілкової сторони - керівника Спільного представницького органу профспілок на національному рівні Василя ХАРУ; від сторони роботодавців - голову Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Дмитра ФІРТАША.

Указом також доручено утворити секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради як постійно діючий орган, реорганізувавши секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, утворений Указом Президента України від 29 травня 2006 року.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ доручив міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади провести консультації з представниками всеукраїнських професійних спілок та об'єднань організацій роботодавців, утворених за галузевою ознакою, щодо створення галузевих (міжгалузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад, інших органів для ведення соціального діалогу на галузевому рівні.

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають забезпечити в установленому порядку здійснення організаційних заходів щодо створення територіальних тристоронніх соціально-економічних рад для ведення соціального діалогу на територіальному рівні.

Крім того, цим указом глави держави ліквідовується Національна тристороння соціально-економічна рада, що була утворена згідно з рішенням від 29 грудня 2005 року. Також визнано такими, що втратили чинність, ряд указів Президента, виданих у 2005-2010 роках, щодо розвитку соціального діалогу в Україні.