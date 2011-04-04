Янукович у четвер виступить у Верховній Раді
11:12, 04 квітня 2011Політика
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Зі щорічним посланням
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить 7 квітня у Верховній Раді України зі щорічним посланням.
Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив представник Президента у парламенті Юрій МІРОШНІЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України на початку квітня. Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі глави держави з керівництвом ВР та лідерами фракцій 14 березня.
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