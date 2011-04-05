Колесніков думає, Гарнюню та Спритка могли придумати «ветерани Рейху»

Віце-прем’єр міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ зазначає, що йому не подобаються символи позиціонування України за кордоном Гарнюня та Спритко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час своєї прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, яке в нього ставлення до символів бренду “Україна”.

Він уточнив, що Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року не має до цього жодного стосунку.

“Це МЗС України оголошувало цей конкурс. Мені не подобаються ці символи. Таке враження, що конкурс відбувався між ветеранами або МЗС, або Рейху, - це їм видніше”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня ц.р. Міністерство закордонних справ України презентувало Стратегію позиціонування України за кордоном, що була розроблена компанією CFC Consulting на замовлення МЗС.

На заході було представлено персонажів-символів бренду «Україна» - хлопчика Спритко та дівчинку Гарнюню. Як відзначалось на презентації, персонажі виконані в популярному стилі «аніме», орієнтованому як на дитячу, так і на дорослу аудиторію.