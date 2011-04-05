Довгий: у Попова на сесії вийшов не звіт, а звинувачувальна промова

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що в депутатський корпус готовий списати “звинувачувальну промову” голови Київської міської держадміністрації Олександра ПОПОВА на сесії 31 березня на недопрацювання його помічників.

Як повідомляє прес-служба О.ДОВГОГО, про це він сказав у коментарі газеті «Сегодня» (від 5 квітня ц.р.).

«Вчора я весь день провів у Київраді на різних зустрічах з головами фракцій. Ми говорили про те, що не потрібно утворювати нову більшість, оскільки 2/3 депутатів і так вже більше року підтримують Олександра Павловича (ПОПОВА)», - сказав О.ДОВГИЙ.

Він повідомив, що на зустрічах з головами депутатських фракцій Київради йшла мова про непрофесіоналізм деяких заступників голови київської адміністрації. «Я вважаю, що у Олександра ПОПОВА на сесії вийшов не звіт, а звинувачувальна промова. І ми готові списати це на не доопрацювання помічників. Думаю, комусь вигідно спровокувати мене на конфлікт з КМДА, але я, навпаки, налаштований на конструктив», - зазначив секретар Київради.

В прес-службі О.ДОВГОГО також повідомили, що про інтенсивний діалог голів фракцій з секретарем Київради розповів також депутат з фракції "Республіка Київ" Олексій ДАВИДЕНКО. За його словами, сьогодні всі сторони розуміють, що в першу чергу необхідна злагоджена, професійна робота. "Ми не лише вказували на недоліки в роботі виконавчого органу... Як-то кажуть, критикуєш - пропонуй, а й висловлювали Олександру ПОПОВУ конкретні пропозиції. Наприклад, підсилити професійними кадрами ті чи інші напрямки міського господарства", - сказав депутат.

«Під час робочих зустрічей з представниками фракцій міської ради ми обговорювали питання посилення інтенсивності та професійності не тільки роботи команди КМДА, але й депутатського корпусу. Наприклад, на рівні керівного складу постійних комісій Київради", - додав О.ДАВИДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня на сесії Київради О.ПОПОВ розкритикував роботу Ради, заявив про значні збитки, завдані громаді внаслідок ухвалених нею неправомірних рішень про відчуження земель та нерухомості.

На сесії О.ПОПОВ підкреслив, що сподівається на формування в Київраді нової більшості, яка забезпечить повернення місту незаконно розданих земель та власності.