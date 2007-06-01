Партія Кінаха грає на нервах Нашій Україні

Партія промисловців і підприємців не збирається давати згоду на „обнуління” виборчого списку блоку «Наша Україна» на виборах 26 березня 2006 року та продовжує відстоювати свої інтереси в суді.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПППУ.

Як зазначається в повідомленні, керівник секретаріату ПППУ, народний депутат Лев ГНАТЕНКО, нагадав, що Міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» відбувся без запрошення делегатів від ПППУ, а його рішення прийняті без дотримання встановлених законодавством та угодою про створення блоку процедур. Саме тому Центральна виборча комісія своїм рішенням відмовила блоку «Наша Україна» в „обнулінні” списку.

За словами Л.ГНАТЕНКА, нині судові розгляди тривають. Апеляційна скарга від ПППУ, якою зупинено рішення Печерського районного суду на користь «Нашої України», направлена на адресу Київського апеляційного адміністративного суду. Згідно з процедурою, визначеною Кодексом адміністративного судочинства України, можливий термін розгляду справи - 11-20 червня цього року.

«Це, в свою чергу, означає, що до рішення суду і відповідної постанови ЦВК складання своїх повноважень народними депутатами блоку «Наша Україна» не має юридичних наслідків для впровадження статті 82 Конституції України. В той же час кандидати в народні депутати від ПППУ за списками виборчого блоку НУ готові увійти в склад діючого парламенту України», - наголосив депутат.

ПППУ сподівається, що Київський апеляційний адміністративний суд ухвалить правове рішення та підтримає постанову ЦВК № 23 від 30 квітня 2007 року.