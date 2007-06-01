Партія Кінаха грає на нервах Нашій Україні

12:02, 01 червня 2007
Політика
2415

Судові розгляди тривають

Партія промисловців і підприємців не збирається давати згоду на „обнуління” виборчого списку блоку «Наша Україна» на виборах 26 березня 2006 року та продовжує відстоювати свої інтереси в суді.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПППУ.

Як зазначається в повідомленні, керівник секретаріату ПППУ, народний депутат Лев ГНАТЕНКО, нагадав, що Міжпартійний з’їзд блоку «Наша Україна» відбувся без запрошення делегатів від ПППУ, а його рішення прийняті без дотримання встановлених законодавством та угодою про створення блоку процедур. Саме тому Центральна виборча комісія своїм рішенням відмовила блоку «Наша Україна» в „обнулінні” списку.

Лев Гнатенко
За словами Л.ГНАТЕНКА, нині судові розгляди тривають. Апеляційна скарга від ПППУ, якою зупинено рішення Печерського районного суду на користь «Нашої України», направлена на адресу Київського апеляційного адміністративного суду. Згідно з процедурою, визначеною Кодексом адміністративного судочинства України, можливий термін розгляду справи - 11-20 червня цього року.

«Це, в свою чергу, означає, що до рішення суду і відповідної постанови ЦВК складання своїх повноважень народними депутатами блоку «Наша Україна» не має юридичних наслідків для впровадження статті 82 Конституції України. В той же час кандидати в народні депутати від ПППУ за списками виборчого блоку НУ готові увійти в склад діючого парламенту України», - наголосив депутат.

ПППУ сподівається, що Київський апеляційний адміністративний суд ухвалить правове рішення та підтримає постанову ЦВК № 23 від 30 квітня 2007 року.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter