МЗС рекомендує українцям у Кот-Д’Івуарі не виходити на вулицю

МЗС України рекомендує українським громадянам у Кот-Д’Івуарі не виходити на вулицю у зв’язку зі складною ситуацією у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

“Громадянам України, які звертаються до почесного консульства, рекомендовано не виходити на вулицю і в разі виникнення проблем повідомляти про них телефоном”, - сказав він.

За словами речника МЗС, почесне консульство досягло домовленості з командуванням Республіканських сил про надання допомоги громадянам України, які опиняться у складній ситуації.

О.ДИКУСАРОВ також сказав, що жертв і постраждалих серед українців, кількість яких в Абіджані приблизно 25 осіб, немає.

Він також зазначив, що ситуація залишається напруженою.

За повідомленням Посольства України у Гвінейській Республіці, станом на 1 квітня Республіканські сили, вірні легітимному Президенту Кот-Д’Івуару Аласану УАТТАРУ, практично взяли під контроль Абіджан. Уряд А.УАТТАРА запровадив у столиці комендантську годину.

Крім того, прийнято рішення про закриття усіх сухопутних і морських кордонів, а повітряні кордони відкрито у другій половині дня 1 квітня для можливої евакуації іноземців, хоча більшість авіакомпаній скасували рейси до Абіджана.