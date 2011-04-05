За кого б голосували кияни на виборах Президента (опитування)

Найбільша кількість киян підтримали б лідера всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО, якби президентські вибори відбувалися у березні 2011 року.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування киян, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 19-25 березня 2011 року.

За даними опитування, якби президентські вибори проводились у другій половині березня 2011 року, то кияни, які не відмовились від участі в голосуванні, найбільшою мірою підтримали б Ю.ТИМОШЕНКО (22,6%).

Висловили готовність проголосувати за голову партії “Фронт Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА – 13,5%, за лідера “Сильної України” Сергія ТІГІПКА – 12,4%, за нинішнього главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА – 12,1%, за голову партії “Громадянська позиція” Анатолія ГРИЦЕНКА – 6,4%, за лідера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 3,3%, за голову Народної партії Володимира ЛИТВИНА – 1,9%, за керівника КПУ Петра СИМОНЕНКА – 1,9%, за колишнього Президента Віктора Ющенка – 0,7%. Проголосували б проти всіх – 14,1%, а 11,1% опитаних не змогли визначитись.

Кількість киян, які не відмовилися б від участі в президентських виборах, становить 91,7% (сума відсотків відповідей “Упевнений, що братиму участь” і “Скоріше за все, братиму участь”).

Крім того, за даними опитування, якби парламентські вибори проводились у другій половині березня 2011 року, то більшість киян – 23,1% - підтримали б Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.

За партію “Сильна Україна” готові проголосувати 10,8% жителів столиці, за Партію регіонів – 10,1%, за партію “УДАР” – 9,7%, за “Фронт Змін” – 9,3%, за партію “Громадянська позиція” – 5,9%, за ВО “Свобода” – 4,9%, за Комуністичну партію України – 2,9%, за Народну партію – 1,9%, за партію “Наша Україна” – 0,8%, за партію “За Україну! – 0,7%, за Прогресивну соціалістичну партію України – 0,3%, за іншу партію – 1,2%. Проголосували б проти всіх – 10,1%, а 8,3% не змогли визначитись.

Загалом 91,5% (сума відсотків відповідей “Упевнений, що братиму участь” і “Скоріше за все, братиму участь”) киян, які не відмовилися б від участі в парламентських виборах, якби вони відбувались у другій половині березня 2011 року.

Також опитування продемонструвало, що якби вибори до Київської міської ради проводились у другій половині березня 2011 року, то четверта частина (25%) киян підтримала б партію “Удар”.

Висловили готовність проголосувати за ВО “Батьківщина” – 17,3% жителів столиці, за “Сильну Україну” – 12,3%, за Партію регіонів – 8,0%, за партію “Фронт Змін” – 5,0%, за партію “Громадянська позиція” – 4,2%, за ВО “Свобода” – 3,6%, за Європейську партію України – 3,4%, за Комуністичну партію України – 2,0%, за Народну партію – 1,0%, за партію “Наша Україна” – 0,8%, за партію “За Україну! – 0,6%, за Християнсько-ліберальну партію України – 0,4%, за Прогресивну соціалістичну партію України – 0,1%, за іншу партію – 1,0%. Проголосували б проти всіх – 7,4%, а 7,9% не змогли визначитись. Кількість киян, які не відмовилися б від участі у виборах депутатів Київради, становить 89,2% (сума відсотків відповідей “Упевнений, що братиму участь” і “Скоріше за все, братиму участь”).

“Українське демократичне коло” на замовлення Інституту політики 19-25 березня 2011 року провело репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення міста Києва. Усього за місцем проживання опитано 800 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±3,5%.