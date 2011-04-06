Азаров покликав міністрів підмітати вулиці

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав членів уряду взяти участь у Всеукраїнському суботнику 16 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

“Я прошу всіх членів уряду власним прикладом залучити до цієї благородної справи місцеві громади, трудові колективи, учнівську та студентську молодь, установи та організації, незалежно від їхньої власності та підпорядкування”, - сказав М.АЗАРОВ.

“1 квітня стартував щорічний національний двомісячник з очистки довкілля, в рамках якого будуть проведені заходи із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах та на прилеглих до них територіях. Мета проста і зрозуміла – всім взятися до наведення ладу, ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища, привести у належний санітарний стан прибудинкові території, парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, вулиці, дороги, зупинки міського транспорту”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

Також він звернув увагу на необхідність привести до ладу всі кладовища.

Крім того, прем`єр-міністр наголосив, що обов’язком місцевої влади є озеленення своїх територій. “Я думаю, що ми всі разом продемонструємо, якою гарною і привітною може бути наша країна, яка наступного року буде приймати першість Європи з футболу”, - сказав він.