Кузьмін: на плівках упізнані голоси Литвина і Деркача

Після фоноскопічної експертизи записів Мельниченка встановлені голоси Леоніда Кучми, Юрія Кравченка, Володимира Литвина й Леоніда Деркача.

Про це заявив в інтерв’ю "Фокусу" перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, який підписав постанову про порушення кримінальної справи проти Кучми.

Кузьмін підтвердив, що перед тим, як використовувати плівки Мельниченка в якості речового доказу, їх піддали додатковій експертизі.

"Більш якісні дослідження були проведені саме восени 2010 року. За висновком додаткових судово-фоноскопічних експертиз, голоси осіб, причетних до вбивства Гонгадзе, зафіксовані на плівках Мельниченка, належать Кучмі й Кравченку", - сказав Кузьмін.

"Ми підтвердили відсутність монтажу в тому числі. З цієї причини плівки були покладені в основу обвинувачення Кучми", - заявив він.

Пояснив заступник генпрокурора і те, як установлювалася справжність голосу покійного екс-голови МВС Юрія Кравченка:

"Це слідча робота. Ось ми зараз із вами розмовляємо. А якийсь сержант Іванов із диктофоном сидить у шафі. Сержант Іванов же знає наші прізвища. Ми спілкуємося, називаємо один одного на ім’я. Ідентифікуємо себе самі. Плюс сержант у шафі теж це бачить і чує... Та ще й фоноскопічна експертиза ідентифікує наші голоси. Аналогія, сподіваюся, зрозуміла?", - сказав Кузьмін.

Він підтвердив, що на плівках зафіксовані голоси нинішнього спікера парламенту Володимира Литвина й екс-голови СБУ Леоніда Деркача саме в контексті обговорення журналіста Георгія Гонгадзе.

Цих людей також планується перевірити на причетність до вбивства Гонгадзе.

Українська правда