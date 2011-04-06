Сайт ВР «здав» 45 регіоналів: відсутні з невідомих причин

Віце-спікер парламенту Микола Томенко повідомив, що, як і було поінформовано керівництвом Верховної Ради під час Погоджувальної ради, з сьогоднішнього дня офіційний сайт Верховної Ради почав оприлюднювати результати письмової реєстрації депутатів.

Зокрема, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, сьогодні вже розміщена така інформація за 5 квітня та, відповідно, вона буде оновлюватися щоденно.

Як повідомляється на сторінці письмової реєстрації на сайті Верховної Ради, вчора на засіданні зареєструвалися 139 нардепів-регіоналів, четверо хворіли, один був у відрядженні, “відсутніх з невідомих причин” – 45. Зі 105 бютівців письмово зареєструвалися 88, хворіли двоє нардепів, у відрядженні – 1, “з невідомих причин” не з’явилися – 14. Серед нунсівців – один у відпустці та восьмеро невідомо чому відсутніх. З позафракційних не з’явилися без пояснення причин теж 8, та один нардеп – у відрядженні. У Литвина просто не прийшли на засідання двоє “багнетів”, в “Реформах заради майбутнього” – один. Єдина фракція, в лавах якої 5 квітня не було помічено жодного “відсутнього з невідомих причин” – КПУ.

Нагадаємо, 4 квітня під час Погоджувальної ради перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК повідомив, що на офіційному сайті Верховної Ради із 6 квітня буде оприлюднюватися інформація про письмову реєстрацію народних депутатів за попередній день.

За його словами, останнім часом значно збільшилася кількість звернень представників громадських організацій та ЗМІ щодо надання інформації стосовно письмової реєстрації народних депутатів України особисто перед початком пленарних засідань.

А.МАРТИНЮК зауважив, що ВР з метою забезпечення відкритості своєї діяльності та за дорученням керівництва парламенту проведено роботу щодо забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідної інформації.

Інформацію про письмову реєстрацію депутатів за 5 квітня можна подивитися тут