ВР зробила крок до повної заборони грального бізнесу

Верховна Рада України просунулася на крок до повної заборони грального бізнесу. Про це заявила УНІАН народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи ухвалення 5 квітня за основу проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні № 8024.

Кажучи про розроблений нею документ, Н.КОРОЛЕВСЬКА розповіла, що метою його ухвалення є усунення порушень законодавства про заборону грального бізнесу на території України, удосконалення механізму реалізації заборони грального бізнесу в Україні. Зокрема, чинний закон про заборону грального бізнесу не охоплює так звані інтерактивні заклади, які пропонують доступ до мережі Інтернет з метою участі у віртуальних азартних іграх з розміщенням сервера у будь-якій точці світу, а також комп`ютерні симулятори.

За словами депутата, участь у віртуальних азартних іграх дозволяє одержувати бали або очки, які потім конвертуються у національну валюту або перераховуються на електронні рахунки. З метою запобігання порушенням законодавства про заборону грального бізнесу виникає необхідність зміни терміну "гральний бізнес" і, відповідно, "азартна гра", що дозволить підвести під ці терміни інтерактивні заклади і комп`ютерні симулятори, сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, законопроектом передбачається зобов‘язати міліцію звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов`язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ухвалення законопроекту дозволить ефективніше контролювати виконання закону про заборону грального бізнесу в Україні. «Законодавець, не спроможний закрити лазівки в законі, стає співучасником злочину. Сьогодні ми можемо або удосконалити закон, або стати співучасниками порушників законодавства», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. 5 квітня 2011 р. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні».

За дане рішення проголосували 289 з 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Законопроектом дається нове визначення понять «гральний бізнес» і «азартна гра».

Відповідно до законопроекту, гральний бізнес – діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Визначено, що азартна гра – це будь-яка гра, обов’язковою умовою участі у якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу робити ставки у будь-якій формі та можливість отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, результат якої повністю або частково залежить від випадковості.

Відповідно до законопроекту, міліція зобов’язана звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов’язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.