9-10 квітня в Києві відбудеться конференція «Психотерапія і психотерапевт у світі, що змінюється», присвячена 15-річчю Української спілки психотерапевтів (УСП).

Взяти участь у конференції УСП запрошуються психотерапевти, психологи, соціальні працівники. А також журналісти і представники ЗМІ, які цікавляться темами психотерапії, психології, медицини, духовного і соціального здоров'я, особистого розвитку.

У програмі конференції - виступи і лекції з основних напрямів сучасної психотерапії, представлених в Україні, близько 40 майстер-класів від провідних психотерапевтів, арт-шоу та вільне спілкування з фахівцями з усієї України.

Представники українських ЗМІ мають унікальну можливість взяти участь в майстер-класах досвідчених психотерапевтів, одержати максимум достовірної інформації про стан сучасної психотерапії в Україні, познайомитися з провідними фахівцями УСП і одержати особистий досвід психотерапії.

Діяльність психотерапевтів в Україні оточує безліч стереотипів, часто необ'єктивних і безглуздих, а суспільство мало розуміє сенс роботи психотерапевта.

- Чому в Україні психотерапевт, що здобув освіту за кращими європейськими зразками, не має офіційного статусу?

- Як відрізнити кваліфікованого фахівця від шарлатана?

- Чим відрізняється психотерапевт від психіатра і психолога?

- Чому в Україні менше психотерапевтів, ніж у будь-якій європейській країні?

Відповіді на ці та інші питання журналісти, можуть одержати на прес-ланчі, який відбудеться в рамках конференції 9 квітня о 14.00.

У прес-ланчі візьмуть участь:

Дем’ян ПОПОВ - голова Київського відділення УСП, директор Центру сучасної психотерапії ДАО.

Андрій ДРУЖИНІН - голова секції соціально-психологічного тренінгу УСП, супервізор УСП, директор Київської асоціації практикуючих психологів і психотерапевтів

Володимир ПОГОРІЛИЙ - голова секції психоаналізу Київського осередку УСП

Андрій МОЛОДОРИЧ - член етичної комісії Київського осередку УСП, директор ТКЦ "SCRIPTUM"

Ігор СЛОБОДЯНЮК - кандидат психологічних наук, навчаючий тренер УСП, супервізор

Олена ДОБРОДНЯК - голова секції системної сімейної психотерапії УСП, супервізор УСП

Олена СТУПАК - голова секції психодрами УСП, навчаючий тренер УСП

Юрій ЖИВОГЛЯДОВ - кандидат психологічних наук, голова секції консультування і коучингу Київського осередку УСП.

Відкриття конференції відбудеться 9 квітня 2011 року о 10:00

За адресою: Київ, пр-т. Павла Тичини, 17, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету їм. Б. Грінченка.

Акредитація і дод. інформація для ЗМІ: (096)-209-27-14, e1000@mail.ru

*** Український спілка психотерапевтів (УСП) – всеукраїнська громадська організація, створена в 1996 р. для сприяння розвитку психотерапії і професійного психотерапевтичного співтовариства в Україні. За 15 років роботи в УСП вступило більше 2500 членів. Організація представлена відділеннями в кожному обласному центрі України. Організатор конференції - Київське відділення УСП - налічує більш як 400 членів.

УСП є частиною Європейської асоціації психотерапевтів (ЄАП). ЄАП – впливова професійна організація, в лавах якої - близько 150 тисяч членів з Європи та інших країн світу. УСП є єдиною організацією, яка представляє ЄАП в Україні і втілює високі професійні європейські стандарти в підготовці фахівців у різних напрямах психотерапії.

За 15 років УСП розвинувся в могутню професійну організацію, яка удосконалює психотерапевтичне середовище в Україні, бере участь в соціальних проектах, проводить наукову діяльність, видає журнал, сприяє виданню професійної літератури.