«Жечпосполіта» не виключає, що чоловік Ганни Герман міг бути агентом КДБ

«Жечпосполіта» не виключає, що чоловік Ганни Герман, Сергій Герман, працюючи консулом СРСР в польському Гданську, міг бути агентом КДБ під псевдо «Андрій». Про це повідомляється в огляді європейської преси на веб-сайті радіо "Свобода". «Жечпосполіта» інформує про те, що Ганну Герман звільнено указом Президента Януковича з посади заступника глави Адміністрації, де вона відповідала за інформаційну політику Президента. Разом із 6-ма іншими звільненими заступниками Адміністрації Президента Герман призначена іншим указом Януковича його радником та керівником одного з новоутворених департаментів Президента. «Жечпосполіта» нагадує про те, що у пресі інформували про нібито службу Ганни Герман у лавах агентів КДБ свого часу, де вона шпигувала за польською «Солідарністю». Польське видання також нагадує, що сама Герман свого часу заперечувала таку інформацію. Разом з тим «Жечпосполіта» не виключає, що чоловік Ганни Герман, Сергій Герман, працюючи консулом СРСР в польському Гданську, міг бути агентом КДБ під псевдо «Андрій».