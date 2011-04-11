Кучму сьогодні знайомитимуть з «якимись новими експертизами»

Колишній Президент України Леонід КУЧМА зазначає, що сьогодні слідчі знайомитимуть його з “якимись новими експертизами”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам біля входу до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

«Я не знаю, що саме сьогодні відбуватиметься, але, наскільки я знаю із ЗМІ, то якісь експертизи, нові, хоча нас запевнили, що всі експертизи нам надали», - сказав Л.КУЧМА.

Він пообіцяв, що після чергової зустрічі зі слідчими розповість журналістам про те, що сьогодні відбувалося.