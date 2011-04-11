Герман каже, що звіт Держдепу США місцями «безнадійно застарів»

Радник Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що "Звіт про права людини: Україна, 2010 рік", підготовлений та оприлюднений Державним департаментом США, у частині боротьби з корупцією “безнадійно застарів”.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.ГЕРМАН.

"Ситуація в Україні змінюється дуже швидко, і картина, що мала місце ще рік тому, коли Президент лише вступив на свою посаду і розпочав боротьбу з корупцією, сьогодні виглядає абсолютно по-іншому", - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона наголосила, що щодня у багатьох засобах масової інформації висвітлюють нові факти боротьби з корупцією, й зазначила, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України притягли до відповідальності десятки нинішніх чиновників і за корупцію, і за зловживання.

"Ось низка прикладів: затримано за корупцію голову депутатської фракції (Блоку Леоніда Черновецького) Київради КОМАРНИЦЬКОГО, цілу групу директорів хлібзаводу з Херсонської області притягнуто до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, Тетяну РУДЬ - начальника Держінспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України - затримано за вимагання хабарів, заступника голови Держкомітету ветеринарної медицини Олександра ЖУКА також притягнено за одержання хабарів", - зазначила радник Президента.

Крім того, Г.ГЕРМАН наголосила, що до цього слід додати резонансні справи проти другого Президента України (1994-2005 рр.) Леоніда КУЧМИ, а також високопоставлених чиновників Міністерства надзвичайних ситуацій та інші приклади.

"Усе це дає нам підстави говорити про серйозну боротьбу з корупцією, яку веде Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ", - вважає Г.ГЕРМАН.

Радник Президента також нагадала про те, що законодавство у сфері боротьби з корупцією часто змінюється, триває робота над Кримінально-процесуальним кодексом. "І це дає серйозні підстави говорити про те, що картина, відображена у звіті Держдепу США, безнадійно застаріла", - резюмувала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Державний департамент США оприлюднив щорічний звіт про стан дотримання прав людини у світі.

У звіті сказано, що ситуація із дотриманням прав людини в Україні є вкрай критичною.

Державний департамент США звертає увагу на збільшення випадків обмеження свободи зібрань, а також посилення корупції в уряді і суспільстві.

У звіті міститься критика неефективної та корумпованої судової системи в Україні та наводяться приклади збільшення тиску на ЗМІ, як самоцензури серед власників ЗМІ та журналістів, так і побиття журналістів.