Тимошенко зібралася до Генпрокуратури за постановою про нову справу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає безперспективною чергову кримінальну справу, про порушення якої сьогодні оголосила Генеральна прокуратура України.

"Три попередні кримінальні справи вже протухнули, тепер вони кожного дня заводять нову. Убогі. Так у них скоро статті Кримінального кодексу України закінчаться", - написала Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на своїй сторінці у Twitter, повідомляє сайт лідера "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що зараз збирається до Генеральної прокуратури. "Якщо справу порушили - зараз будуть про це пред`являти постанову. Буду вам писати по мірі розгортання подій", - пообіцяла вона.