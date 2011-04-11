В середу, 13 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЗВТ з Європою або Митний союз з Росією – що для України вигідніше?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Оцінка економічних перспектив створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

2. Оцінка економічних перспектив входження України в Митний союз Росія-Казахстан-Білорусь. Формула «3+1».

3. Аналіз юридичних аспектів створення Україною ЗВТ з ЄС і приєднання до Митного союзу.

Учасники круглого столу:

1. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства Російської Федерації в Україні

2. Ігор ЄРМАКОВ – 1-й секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні

3. Інна БОГОСЛОВСЬКА - народний депутат від Партії регіонів

4. Сергій ГМИРЯ – народний депутат (КПУ)

5. Сергій ПАШИНСЬКИЙ – народний депутат (БЮТ)

6. Володимир КОРНІЛОВ – директор Київської філії Інституту країн СНД

7. Валерій ЧАЛИЙ – заступник генерального директора Центру Разумкова

8. Сергій КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9. Представник Адміністрації Президента України

10. Представник Департаменту ЄС МЗС України

11. Представник Представництва ЄС в Україні

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).