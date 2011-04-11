Круглий стіл «ЗВТ з Європою або Митний союз з Росією – що для України вигідніше?»
В середу, 13 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЗВТ з Європою або Митний союз з Росією – що для України вигідніше?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Оцінка економічних перспектив створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
2. Оцінка економічних перспектив входження України в Митний союз Росія-Казахстан-Білорусь. Формула «3+1».
3. Аналіз юридичних аспектів створення Україною ЗВТ з ЄС і приєднання до Митного союзу.
Учасники круглого столу:
1. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства Російської Федерації в Україні
2. Ігор ЄРМАКОВ – 1-й секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні
3. Інна БОГОСЛОВСЬКА - народний депутат від Партії регіонів
4. Сергій ГМИРЯ – народний депутат (КПУ)
5. Сергій ПАШИНСЬКИЙ – народний депутат (БЮТ)
6. Володимир КОРНІЛОВ – директор Київської філії Інституту країн СНД
7. Валерій ЧАЛИЙ – заступник генерального директора Центру Разумкова
8. Сергій КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
9. Представник Адміністрації Президента України
10. Представник Департаменту ЄС МЗС України
11. Представник Представництва ЄС в Україні
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).