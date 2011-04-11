Журналісти: Москві кортить повернути щось на зразок СЖ СРСР

В обхід Національної спілки журналістів України російські і українські чиновники і депутати намагаються створити «журналістське співтовариство пострадянського простору».

Про це говориться в переданій УНІАН спільній заяві Гільдії власних кореспондентів центральних ЗМІ в Одесі і Одеської незалежної профспілки журналістів.

У документі сказано, що створення «журналістського співтовариства пострадянського простору як природну і актуальну необхідність в політичних і економічних умовах, що склалися”, ініціювали в Одесі минулої суботи високопоставлені російські та українські чиновники і депутати - учасники міжнародної конференції «Єдина стратегія країн СНД у формуванні громадської думки і ідеології».

«Офіційне повідомлення про це, яке обнародував Департамент інформації і зв`язків з громадськістю Одеської міськради, стало несподіванкою для журналістів», - говориться в заяві.

Одеські журналісти відзначають, що їх «не менш дивує той факт, що ключову роль в створенні «журналістського співтовариства» взяли на себе переважно керівники владних структур на чолі із заступником голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв`язків зі співвітчизниками, депутатом фракції «Справедлива Росія» Тетяною МОСКАЛЬКОВОЮ і головою Держтелерадіо України Юрієм ПЛАКСЮКОМ».

Причому автори повідомлення на сайті Одеської міськради не забули акцентувати, - зазначається в спільній заяві Гільдії власкорів і НПЖ, - що серед ініціаторів створення «журналістського співтовариства» - «представники Ради Федерації РФ, Держдуми РФ, Адміністрації Президента і Кабміну України, Верховної Ради, Громадської ради, керівники спілок журналістів і засобів масової інформації Росії, України, Республіки Білорусь».

Крім того, ініціатори визнали доцільним мотивувати свою «творчу» місію тим, що «процес об`єднання вже йде на рівні державних структур колишніх союзних республік: СНД, Союзна Держава Росії і Білорусії (СДРБ)...», - констатується в документі.

Проте «нічого іншого як дежа вю подібна ініціатива політиків, що метушаться, у журналістів не викликає. Адже подібна жалюгідна спроба створити під виглядом «одеської ініціативи» провладну журналістську структуру вже робилася столичною владою 16 жовтня 2003 року і зазнала гучного фіаско. Тоді ініціатором створення оргкомітету з підготовки засновницької конференції "Всеукраїнської асоціації журналістів", альтернативної НСЖУ, «виступила Асоціація працівників засобів масової інформації України і заступник голови Держтелерадіо України Віктор ПЕТРЕНКО. Зараз в цій самій іпостасі «засвітилися», зокрема, керівник Міжнародного Фестивалю ЗМІ «Золотое Сечение» Марина МАЯКОВА і голова Держтелерадіо України Юрій ПЛАКСЮК спільно з московськими політиками, чиновниками від ЗМІ та бізнесменами, які їх спонсорують, яким, мабуть, кортить створити щось на зразок оновленої Спілки журналістів СРСР», - вважають в Гільдії власних кореспондентів центральних ЗМІ в Одесі і Одеській незалежній профспілці журналістів.

На їхню думку, примітно, що «метою і завданням номер один проекту», чого не приховують його ініціатори і спонсори, є «створення на базі діючих громадських організацій державного значення – спілок журналістів – міждержавного журналістського співтовариства країн пострадянського простору».

При цьому в Гільдії власних кореспондентів центральних ЗМІ в Одесі і Одеській незалежній профспілці журналістів зазначили, що профспілки журналістів не уповноважували політиків і чиновників вирішувати питання створення «журналістського співтовариства пострадянського простору».

Коментуючи на прохання УНІАН ініціативу зі створення «журналістського співтовариства» СНД, голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО, який, згідно з офіційним повідомленням, був одним із організаторів конференції, заявив, що насправді він вперше про це дізнався сьогодні, 11 квітня. «Ні до яких «журналістських співтовариств» у СНД ми не плануємо вступати, - наголосив І.ЛУБЧЕНКО. - Принаймні, в даний час. Більш того, дивує жонглювання позицією НСЖУ, яка ніби то підтримує цю ініціативу».

«Насправді НСЖУ подібного роду ініціативи не підтримує і підтримувати не збирається», - наголосив І.ЛУБЧЕНКО.