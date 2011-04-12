Яценюку довелося вмовляти даішників, щоб його оштрафували
"Неприємно, але я справді був неправий"
Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк заплатив штраф за проїзд на червоне світло.
Про це політик повідомив на своїй сторінці в мережу Facebook.
"Сьогодні вперше за 10 років заплатив штраф за порушення правил дорожнього руху. ДАІшники, побачивши мене, сказали, що протокол не складатимуть. Я наполіг - депутатська недоторканність не повинна поширюватися на адмінпорушення", - розповів депутат.
"Неприємно, але я справді був неправий - не дочекавшись зеленого, повернув до супермаркету. Пропоную всім колегам або не порушувати, або не прикриватися недоторканністю", - заявив Яценюк.
Політик уточнив, що заплатив 425 гривень штрафу.
За його словами, ДАІшники не хотіли писати протокол, бо це "порушення закону про статус Народного депутата і Конституції, у нас повна недоторканність".
"Довелося нагадати, що я їм посвідчення депутата не показував, а на громадянина Яценюка вони зобов`язані скласти протокол. Сержант комусь дзвонив, старшина нервово курив, але протокол написали", - розповів. Яценюк.