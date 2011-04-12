Янукович висловив співчуття Лукашенку
12:35, 12 квітня 2011Політика
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У зв`язку із загибеллю людей у метро
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Президентові Республіки Білорусь Олександру ЛУКАШЕНКУ у зв`язку із загибеллю людей внаслідок вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.
“Разом із дружнім білоруським народом розділяємо біль тих, хто втратив рідних і близьких”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.
Він також побажав “якнайшвидшого видужання всім потерпілим».
Як повідомляв УНІАН, учора внаслідок вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську загинуло 12 осіб, більш як 145 поранені.
Генпрокуратура Білорусі за фактом вибуху порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 289 ("тероризм") Кримінального кодексу республіки.
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