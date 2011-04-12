Азаров у Китаї може знайти «неформальний контакт» з Медведєвим

Помічник Президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ не виключає проведення неформальної зустрічі Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА в рамках міжнародного форуму в Китаї.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це А.ДВОРКОВИЧ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«У форумі бере участь прем`єр-міністр України. Наскільки я знаю, двосторонньої зустрічі не планується, але це не виключає якогось неформального контакту оперативного на полях форуму», - сказав А.ДВОРКОВИЧ.

За його словами, в ході форуму обговорюватимуться питання про доступність сучасних технологій для менш розвинених країн, а також шляхи вирішення екологічних питань.

Десята конференція Азіатського форуму Боао на тему «Інклюзивний розвиток: загальний порядок денний і нові виклики» пройде 14-16 квітня в місті Боао.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня М.АЗАРОВ планує відбути з офіційним візитом до КНР.