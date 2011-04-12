Аеропорт «Бориспіль» віддали донецькому

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 12 квітня 2011 р. очолив новий керівник – Антон ВОЛОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, колективу підприємства його представив перший заступник голови Державної авіаційної служби України Олександр ГРЕЧКО.

До призначення на посаду керівника ДП МА «Бориспіль» А.ВОЛОВ працював заступником голови Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу і реалізації інфраструктурних проектів, відповідав за операційну підготовку аеропортів до чемпіонату.

«Перед нами стоять амбітні завдання – вивести якість обслуговування пасажирів в аеропорту «Бориспіль» на рівень міжнародних стандартів як у рамках проведення Євро-2012, так і після його завершення. Аеропорт «Бориспіль» повинен стати одним з кращих аеропортів Європи», – сказав А.ВОЛОВ, виголошуючи програму дій на посаді генерального директора. Основними завданнями своєї діяльності новий керівник аеропорту назвав завершення будівництва інфраструктурних об`єктів, залучення нових авіакомпаній, поліпшення конкурентоспроможності головних повітряних воріт України.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ 7 квітня заявив, що має намір звільнити генерального директора аеропорту «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА. За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, він має ряд претензій до роботи аеропорту з погляду зручності для рядових пасажирів.

Б.ШАХСУВАРОВ обіймав цю посаду з 2008 року.

Довідка УНІАН. Антон Костянтинович ВОЛОВ, 1979 року народження, має вищу економічну освіту – закінчив з відзнакою Донецький державний університет економіки і торгівлі. В авіацію прийшов у 2004 році на посаду фінансового директора комунального підприємства «Авіакомпанія «Донбасаеро». Керував проектами бізнес-авіації.