Азаров доручив міністрам розібратися з автомайданом

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив «з активним залученням підприємницьких кіл забезпечити вирішення проблемних питань щодо здійснюваних Урядом реформ в економічній, соціальній та політичній сферах».

Про це йдеться в повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, розміщеному на Урядовому порталі.

Доручення адресовано віце-прем’єр-міністрові – міністрові соціальної політики Сергію ТІГІПКУ, віце-прем`єр-міністрові – міністрові регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктору ТИХОНОВУ, міністрові фінансів Федору ЯРОШЕНКУ, міністрові аграрної політики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ, міністрові освіти і науки Дмитру ТАБАЧНИКУ, міністрові внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ і міністрові юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ.

«Доручення глави Кабінету міністрів є предметною відповіддю на лист Асамблеї громадських організації малого та середнього бізнесу України - учасників так званого АвтоМайдану, що відбувся 21- 25 березня 2011 року», - йдеться в повідомленні.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ зазначає, що М.АЗАРОВ доручив урядовцям також розглянути пропозиції, викладені у зверненні інших учасників автомобільного маршу – Ради підприємців України щодо внесення змін до Податкового кодексу.

Довідка УНІАН. Представники Ради підприємців України передали звернення до прем`єр-міністра за результатами Всеукраїнського автомобільного маршу протесту 26 березня 2011 року. Учасники Всеукраїнського автомобільного маршу протесту закликали прем`єр-міністра підтримати пакет законодавчих ініціатив, розроблений Радою підприємців України, і внесених на розгляд Верховної Ради Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ.

Як повідомив Урядовий портал 31 березня, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ доручив ряду міністрів провести консультації з авторами звернення до голови уряду учасників Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, розглянути їхні пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва, розглянути законопроекти щодо єдиного соціального внеску і єдиного податку, зміни до Податкового кодексу, розроблені за участю підприємців.

Автори звернення закликали урядовців зустрітися 5 квітня, але на цю зустріч ніхто з представників КМУ не прийшов.