Тимошенко зрозуміла, що «противсіхи» більше їй не заважають

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що новий закон про вибори до Верховної Ради стане аналогом закону про місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після відвідування Генеральної прокуратури.

«Я думаю, що те, що вони готують, є точною копією закону про місцеві вибори», - сказала лідер “Батьківщини”.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що закон про місцеві вибори був розкритикований євроспільнотою. «Але думаю, що за цим же сценарієм вони готують і парламентські вибори», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи намір вилучити з бюлетенів графу «проти всіх», Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що це не буде мати ніякого значення, якщо влада налаштована на фальсифікацію цих виборів. «Вони просто поставили завдання при повному падінні рейтингу сфальшувати вибори», - сказала вона.

Як відомо, під час останніх президентських виборів Ю.ТИМОШЕНКО розвернула потужну інформаційну кампанію з тим, щоб переконати виборців ігнорувати саму можливість проголосувати «проти всіх». Після виборів неодноразово покладала відповідальність за свій програш на «противсіхів». А також вимагала від націонал-патріотів, що закликали або голосувати проти всіх, або не ходити на вибори взагалі, «визнати цей гріх і, можливо, його спокутувати»