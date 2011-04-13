Смєшко: треба відповісти, хто стояв за Мельниченком

Ігор СМЕШКО, який очолював Службу безпеки України в 2003-2005 роках, упевнений, що головне питання, на яке повинні відповісти українські правоохоронці в «справі Гонгадзе», - хто організував прослуховування кабінету Президента України Леоніда КУЧМИ.

«Доки не буде дано відповідь на питання, хто стояв за організацією прослуховування першого кабінету держави, куди надходила інформація, яке коло осіб маніпулювало цією інформацією, дати остаточну відповідь на питання у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе буде, на мою думку, неможливо», — заявив І.СМЕШКО в коментарі телеканалу ICTV.

За словами екс-голови СБУ, заява колишнього охоронця глави держави Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА про те, що він діяв самостійно, не відповідає правді. «Система страховки просто за правилами виключає подібне. У мене є величезний обгрунтований сумнів у тому, що це могло бути організовано однією людиною, і що запис міг здійснюватися лише з одного носія», - цитує І.СМЕШКА LB.ua.

У колишнього керівника СБУ також є сумнів щодо автентичності записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА: «Як загалом доктор технічних наук і фахівець в інформатиці, я вам скажу: мені абсолютно не зрозуміло, як можна встановити автентичність цифрового запису. Я не знаю особисто прецедентів у світовій історії, де можна було однозначно дати висновки щодо цифрового запису».

І.СМЕШКО нагадав, що в 2001 році стосовно екс-майора порушили три кримінальних справи. Зокрема — за розголошення державної таємниці. Пізніше, порушили ще одну — після «кольчужного» скандалу, який розгорівся слідом за тим, як плівки потрапили до американських спецслужб. Тоді Україну звинуватили у продажу радарних станцій «Кольчуга» Іраку, але пізніше США визнали, що звинувачення були помилковими.

«В результаті розслідування цих справ було встановлено факт монтажу записів, - стверджує екс-голова СБУ. - Фактову справа зі створення помилкових доказів звинувачення, наскільки мені відомо, досі відкрито».

LB.ua відзначає, що І.СМЕШКО - не перший представник спецслужб, який стверджує, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО діяв не один. Ще в 2005 році тодішній керівник парламентської комісії з розслідування «справи Гонгадзе» Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що одна людина не могла зробити весь масив цих аудіозаписів. «Була певна група, чия і яка роль, я думаю, це мають встановити Служба безпеки України і Генеральна прокуратура. Я сам як офіцер Служби безпеки України хочу знати лише одне - правду, хто організовував записування, хто на якому етапі, якою була чия роль, хто яке завдання виконував і зняти всі питання: або він - агент Москви, або він - агент Заходу, або він - агент якоїсь фінансово-промислової групи», - заявляв депутат.