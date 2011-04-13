Івано-Франківська міськрада заборонить вивішувати радянські прапори

Завтра Івано-Франківська міська рада заборонить вивішування радянських прапорів при відзначенні будь-яких свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Зокрема, за його словами, «завтра на сесії міської ради розглядатиметься питання заборони вивішування прапорів Радянського Союзу під час відзначення будь-яких свят».

«Така позиція як міського голови базується на недавній історії України, про яку варто нагадати комуністам, - зауважив мер. - Йдеться про те, в яких умовах не те що працювали, а жили українці під час панування комуністичного режиму. Варто також нагадати, що в той період не те що робота, а саме існування будь-яких політичних партій, окрім Комуністичної партії, було неможливо. Комуністичним режимом були вбиті, заморені голодом, репресовані мільйони українців».

«Тому завтра на сесії Івано-Франківської міської ради буде розглядатися питання щодо заборони вивішування прапорів неіснуючої держави, Радянського Союзу, під час відзначення будь-яких свят, – наголосив В.АНУШКЕВИЧУС. - Ми шануємо і будемо шанувати пам`ять тих фронтовиків, які визволяли нашу землю від фашистської окупації. Але ми не будемо шанувати тих, хто під вищезгаданим серпасто-молоткастим червоним прапором вбивав та катував українців».