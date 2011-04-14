Кучмі незручно казати на камеру, якими словами його підтримали в Росії

Колишній Президент України Леонід КУЧМА зазначає, що його друзі з Росії дуже негативно висловлювались з приводу порушення проти нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній Президент України Леонід КУЧМА заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди всьоме прийшов для проведення слідчих дій у справі, порушеній проти нього.

«Ну що росіяни можуть сказати? Говорили, в тому числі такими словами, що на камеру мені казати не зручно просто… Їм незрозуміло, як людина, яка пробула 10 років Президентом, і не виїзний…», - сказав Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу. Він підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Однак слідчий відпустив Л.КУЧМУ до Москви, куди його запросили на 12 квітня на заходи, присвячені Дню космонавтики і 50-річчю першого польоту людини в космос.