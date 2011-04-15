Партія регіонів виступає за бюджетний федералізм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську заявив перший заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Володимир РИБАК.

За його словами, і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Партія регіонів вважають, що «фінанси мають бути там, де є проблеми».

«Нас слово федералізм чогось лякає – я не знаю, кого... Але бюджетний федералізм буде в дії. Фінанси повинні бути в регіонах, а держава буде залишати собі фінанси лише для державних функцій. Ці фінанси будуть направлятися в регіони», – сказав політик.

У зв’язку з цим, він висловив переконання, що у державі має бути проведена «бюджетна федералізація», назвавши таку позицію «особливістю партії (Партії регіонів – УНІАН)».

На його думку, вирішувати соціальні питання на місцях має саме місцева влада, а Верховна Рада – займатися політикою.

В.РИБАК також нагадав, що Україна – унітарна держава, а в «унітарній державі фінансова система повинна бути децентралізована».

Він згадав, як 10 років працював на посаді міського голови, і як йому доводилося їздити в Київ, «щоб якусь копійку вирішити». «Я не хочу більше цього. Я хочу, щоб фінанси були в органах місцевого самоврядування, щоб ніхто ні у кого не просив. А держава повинна це забезпечити», – заявив В.РИБАК.