Королевська думає, що з методами Азарова й до виклику шаманів дійде

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає корупцію головною причиною неконтрольованого зростання цін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, про це вона сказала журналістам у Вінниці 15 квітня.

Як заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, «усі знають про відомий заклик прем`єр-міністра «не скиглити, брати лопату і годувати свою сім`ю». Це чергове «ноу-хау» горе-реформаторів. З такими підходами уряд не повинен працювати в 21-му столітті. За логікою уряду, проблеми водопостачання вирішаться, якщо люди почнуть рити колодязі під своїми будинками, проблеми медицини зникнуть, якщо люди будуть звертатися замість лікарів до шаманів».

За словами народного депутата, для вирішення продовольчої проблеми у першу чергу необхідно припинити імітувати боротьбу з корупцією. «За ціновими скачками на продовольчому ринку стоять маніпуляції влади, і необхідно виявити і покарати відповідальних за них чиновників», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що саме висока корупція порушує в Україні нормальне ціноутворення. «Причина цінової нестабільності в тому, що «корупційний податок» сьогодні перевищує офіційний. Крім офіційних податків виробнику і торговцю треба ще «занести» пожежнику, на санепідстанцію, на митницю і т.д. За підрахунками експертів, витрати, пов`язані з корупцією, перевищують 30% собівартості продукції, що, в кінцевому підсумку, перекладається на кожного українця», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ось у чому головна причина зростання цін, і ось чим має зайнятися уряд, а не перекладати на людей наслідки власної безпорадності», - підкреслила вона.

Нагадаємо, 26 березня Н.КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала у парламенті постанову про створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування.