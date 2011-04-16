Делегація Сенату США помітила прогрес у впровадженні в Україні реформ

Делегація Сенату США відзначає прогрес у впровадженні в Україні реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося під час зустрічі глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА з делегацією Сенату США.

«Хочу відзначити значний прогрес у розвитку України і у впровадженні реформ», - сказав сенатор Джеф СЕШНЗ.

Під час бесіди було обговорено низку питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема, розвиток партнерства України і США, впровадження в Україні реформ, покращення бізнес-клімату і залучення іноземних інвестицій.

«Впровадження реформ і демократія – це пріоритети усієї політики Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - наголосив С.ЛЬОВОЧКІН.