Льовочкін обговорив візит Медведєва до України

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН обговорив зі своїм російським колегою Сергієм НАРИШКІНИМ питання, пов’язані з візитом Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до України для участі у заходах з вшанування 25-ї річниці трагічних подій на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч C.ЛЬОВОЧКІНА та С.НАРИШКІНА відбулася сьогодні в Києві.

Також під час зустрічі було обговорено підготовку до проведення наступного засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Як повідомлялося, у день річниці аварії на ЧАЕС 26 квітня очікується тристороння зустріч Президентів України, Росії та Білорусі, в ходе якої Віктор ЯНУКОВИЧ, Дмитро МЕДВЕДЄВ і Олександр ЛУКАШЕНКО разом вшанують пам’ять жертв катастрофи.