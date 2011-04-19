Мельниченко підловив Смєшка на неправді

Майор запасу СБУ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, який вів аудіозаписи в кабінеті екс-президента України Леоніда КУЧМИ, спростовує твердження колишнього голови СБУ Ігоря СМЄШКА про те, що Служба безпеки не підтримувала контактів з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ у той період, коли нею керував І.СМЄШКО (у 2003 – 2005 роках).

Минулого тижня в прямому ефірі телеканалу ТВі І.СМЄШКО заявив, що до його призначення на посаду голови Служби безпеки України СБУ постійно підтримувала з майором контакт. Але з його приходом позиція СБУ змінилася. «Наша позиція, позиція керівництва Служби безпеки України, - сказав він, - була одна: жодних переговорів з майором, єдина умова нашої участі в контактах – це підготовка до його екстрадиції в Україну».

Як заявив УНІАН М.МЕЛЬНИЧЕНКО, ця заява І.СМЄШКА не відповідає дійсності, оскільки саме з його приходом до керівництва СБУ розпочалися найбільш активні контакти, що їх на різних рівнях ініціювала Служба безпеки. Зокрема, на прохання двох офіцерів СБУ, які діяли за вказівкою керівництва, у лютому 2004 року він протягом тижня вів з ними переговори в Швейцарських Альпах. Офіцери намагалися вмовити М.МЕЛЬНИЧЕНКА продати для СБУ оригінали плівок. «Я не погоджувався на ці умови, оскільки моєю єдиною умовою була відставка Л.КУЧМИ та притягнення його до відповідальності», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він також підтвердив інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що того ж року влітку з ініціативи керівництва України та за участю СБУ й за посередництва ФСБ Росії було організовано його зустрічі з переговірниками від української влади в Москві. «Я не бажав вести переговори зі І.СМЄШКОМ, який, за моєю інформацією, був на це вповноважений, – зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО. – Але погодився зустрітися з його першим заступником – Володимиром САЦЮКОМ».

Водночас І.СМЄШКО в телеефірі ТВі заявив, що не міг вести переговорів з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, мотивуючи це таким чином: «Я – голова СБУ, у якого є доручення Генеральної прокуратури щодо його затримання, а я буду проводити з ним контакт?»

«Дійсно, - зізнався І.СМЄШКО, - у нас була відповідна інформація від служби безпеки Російської Федерації про перебування М.МЕЛЬНИЧЕНКА на території Росії. Мене дивує, що до цього часу цієї інформації немає в Генеральній прокуратурі» (Очевидно, про це йшлося на допиті І.СМЄШКА в Генпрокуратурі та під час його очної ставки з Л.КУЧМОЮ минулого тижня. – Ред.)

Визнавши факт співпраці СБУ з ФСБ Росії щодо перебування М.МЕЛЬНИЧЕНКА в Москві, І.СМЄШКО, однак, не пояснив, чому СБУ, керуючись дорученням Генпрокуратури, не висунула вимоги перед ФСБ щодо екстрадиції майора. (З подання України М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебував у розшуку Інтерполу й не мав політичного притулку в Росії). «Адресуйте це запитання до керівництва Російської Федерації», - ухильно відповів І.СМЄШКО за запитання журналіста ТВі.

Екс-голова СБУ також визнав, що, М.МЕЛЬНИЧЕНКО вів записи в кабінеті президента України з власної ініціативи, а не під зовнішнім керівництвом, про що заявляв Л.КУЧМА. «Моя точка зору, - сказав І.СМЄШКО: - Майор М.МЕЛЬНИЕНКО – це наш доморощений продукт. Це продукт катастрофічного провалу в роботі спецслужб та правоохоронних органів нашої держави».