Тимошенко перед Баррозу замовила слово за ЗВТ України і ЄС

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на необхідності прискорення підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

"Я прошу проявити максимальну гнучкість та готовність до компромісів задля підписання до кінця року Угоди про Асоціацію, включаючи Угоду про поглиблену всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні в Києві, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми зі свого боку докладаємо усіх можливих зусиль для реалізації європейської перспективи України", - запевнила лідер партії "Батьківщина".

Ж.М.БАРРОЗУ високо оцінив зусилля Ю.ТИМОШЕНКО та подякував їй за конструктивну позицію у цій сфері. Він підкреслив, що "Єврокомісія робить усе можливе для наближення України до ЄС".

Обговорюючи питання ядерної безпеки, Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Президента ЄК з проханням залучити Україну до усіх європейських проектів щодо підвищення безпеки атомних станцій.

Після завершення зустрічі в розширеному складі відбулася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Ж.М.БАРРОЗУ віч-на-віч, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.