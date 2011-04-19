Україна буде продавати в Ірак квашені огірки

Заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації з фінансово-економічних питань та інвестиційної політики Леонід ГУРАЛЬ повідомив, що Ірак хоче закупити у Хмельницькій області квашених огірків у необмеженій кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ГУРАЛЬ повідомив сьогодні під час прямої телефонної лінії.

“Азійська країна вийшла з пропозиціями до нас щодо закупівлі квашених огірків у необмеженій кількості. В Іраку півлітрова банка цього продукту коштує 5 доларів. І вони готові зараз провести розрахунки”, - сказав чиновник.

Водночас Л.ГУРАЛЬ висловив занепокоєння, що Хмельницька область втратила можливість виробництва квашених огірків.

“На жаль, ми втратили цю переробку, яка є найпростішою. Хоча паралельно зараз ведемо переговори про відновлення виробництва квашених огірків на базі Дунаєвецького консервного заводу. Туди треба вкласти чималі інвестиції, щоб зробити спеціальні ями для закваски”, - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА на засіданні колегії ОДА повідомив, що Кувейт хоче закуповувати продукти харчування у Хмельницькій області. “Кувейт зацікався можливостям Хмельницької області як експортера продуктів харчування. Адже ця країна страждає на нестачу товарів і готова сьогодні розглянути наші пропозиції”, - сказав він.