Луценку сьогодні дадуть почитати «секретний» том його справи?

Генеральна прокуратура України внесла подання до Апеляційного суду Києва на подовження терміну тримання під вартою колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, незважаючи на те, що він сьогодні практично завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомив адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН.

За словами адвоката, його підзахисний сьогодні завершив ознайомлення із 46 томами справи із 47, які є в наявності.

Втім він ще не зміг ознайомитися з так званим «секретним» 18 томом, який йому упродовж певного терміну часу обіцяли надати слідчі Генпрокуратури.

Як зазначив адвокат, можливо, нарешті це відбудеться сьогодні і Ю.ЛУЦЕНКО має намір читати цей том навіть без присутності адвоката.

І.ФОМІН також зазначив, що розгляд подання Генпрокуратури Апеляційний суд столиці призначив на 14.00 21 квітня.

Слід нагадати, що перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН на одній з нещодавніх зустрічей з журналістами запевнив, що Генпрокуратура готова звільнити з-під варти всіх колишніх високопосадовців, які ознайомляться з матеріалами кримінальних справ, порушених проти них.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

26 січня адвокат Ігор ФОМІН повідомив, що Генпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.

16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.