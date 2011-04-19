У Харкові автомобіль сина екс-губернатора Авакова збив перехожого

У Харкові автомобіль, який належить сину колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА Олександру, збив перехожого.

Про це повідомила УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її даними, ДТП сталася у Харкові 17 квітня близько 2.00. Автомобіль «Мерседес», що належить 22-річному О.АВАКОВУ, збив невідомого перехожого, віком близько 50 років, а потім зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099», що стояв неподалік. Внаслідок ДТП перехожий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи рук та ніг і був доставлений до Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Відомо, що в салоні «Мерседеса» «перебували троє або четверо людей, зараз опитуємо всіх учасників ДТП, встановлюємо, хто був за кермом», сказала Л.ВОЛКОВА.

Також відомо, додала вона, що «Олександр АВАКОВ перебував у автомобілі «Мерседес».

Коментар до події за підписом О.АВАКОВА розміщено в Інтернеті. Згідно із текстом у соціальній мережі «ВКонтакте» , перехожий був напідпитку, «вискочив на проїжджу частину під автомобіль, у якому знаходилися, крім водія, я з товаришем. За кермом був водій Олександр СУХІН. Спробував зманеврувати - але не вдалося. Ударила машина людину і зачепила «дев’ятку», що знаходиться поряд. Відразу викликали швидку. Постраждала людина - в лікарні - слава Богу - живий. Наскільки я знаю сьогодні - перелом на нозі і струс. Постарався передати всі медикаменти, що лікарям потрібні для лікування. Сподіваюся, людина видужає, і з нею буде все добре».

Водій, зазначається у коментарі О.АВАКОВА, «був абсолютно тверезий, що й зафіксували прибулі співробітники ДАІ. Ми з товаришем теж. У ситуації, за нашою оцінкою, нічого не порушували. Ну та хай пройде експертиза - їм вирішувати».