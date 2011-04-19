Новий власник Укртелекому поставить хрест на пільгах?

Новий власник "Укртелекому" - австрійський концерн EPIC - планує переглянути політику фінансування низки субсидійованих послуг, що надавалися раніше компанією як державним підприємством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам управляючий партнер ЕРІС Пітер ГОЛЬДШЕЙДЕР.

За його інформацією, загальна сума субсидійованих послуг "Укртелекому" сьогодні становить 1 млрд. грн. на рік. Зокрема, на думку П.ГОЛЬДШЕЙДЕРА, "Укртелеком" сьогодні субсидує роботу мереж дротового радіомовлення, що, за його словами, є "дуже великим головним болем". "Це одна зі сфер, де треба щось змінювати", - зазначив він. "Ви не можете нас примусити субсидувати послуги, що субсидуються”, - наголосив він.

Ще однією послугою, що субсидується, підхід до якої вимагає змін, за словами П.ГОЛЬДШЕЙДЕРА, є сільський зв`язок. "Приватна компанія не повинна нести витрати за соціальні питання", - зазначив він. П.ГОЛЬДШЕЙДЕР також висловив надію, що йому вдасться досягти взаєморозуміння з цих питань з українським урядом.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу в Інтернет, мобільного зв`язку тощо. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. чоловік, абонентів мобільного зв`язку – більш як 600 тис. чоловік, доступів в Інтернет – більш як 1 млн.

Збиток «Укртелекому» за підсумками 2010 року знизився майже в 2 рази порівняно з 2009 роком і становив 258,77 млн. грн. (у 2009 р. – 461,53 млн. грн.).

Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.