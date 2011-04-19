Чи вважають українці Росію стратегічним партнером (опитування)

Лише 13% українців вважають Росію стратегічним партнером України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group, оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

За даними опитування, 23% сприймають РФ лише як простого сусіда.

При цьому дві третини – 66% в цілому позитивно сприймають Росію: 25% - як дружню державу, 28% - як братську і 13% - як стратегічного партнера України.

Близько половини жителів України (44%) оцінюють українсько-російські міждержавні відносини загалом як хороші і добросусідські, хоча 17% вважають їх поганими та напруженими.

Щодо Харківських угод, то лише 2% українців вважають, що від їхнього підписання виграла Україна. Перемогою Росії їх називають 42%, тоді як 35% думають, що перемогли обидві сторони.

Переважно як поступки з боку України оцінюють характер підписаних рік тому угод 40% українців, а 30% опитаних вважають їх взаємовигідними.

31% респондентів ставляться до укладення угод негативно, тоді як 38% дотримуються протилежної точки зору.

Через рік після підписання Харківських угод половина українців (51%) згодні із твердженням про те, що ця подія дозволила реально покращити українсько-російські відносини. Незгоду з подібним твердженням висловили 28% опитаних.

Дослідження проводилось методом особистого інтерв’ю у 24 областях України та у Криму 20-31 березня. У дослідженні взяли участь 2078 чоловік. Очікувана середня похибка вибірки складає ± 2,2%.