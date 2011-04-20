ЗМІ: Попов і Черновецький домовилися, хто замінить Довгого

Сьогодні у Київради з`явиться новий секретар. І це буде жінка - Галина Герега, депутат фракції ГАК в Київраді, пише газета "Сегодня".

Ще напередодні всі були упевнені, що місце посяде стане регіонал Володимир Дейнега. Проте пізно ввечері Олександр Попов і Леонід Черновецький вирішили, що мер вноситиме саме кандидатуру Галини Гереги.

«Попова переконали, що Дейнега не підходить. Мовляв, він теж регіонал, а кияни і так кажуть, що ПР узурпувала владу. Натомість Черновецький наполягав на Герезі, оскільки вона для нього нейтральна особа, а інакше погрожував повністю дестабілізувати роботу Київради, що Попову, звісно, не вигідно» - пояснює "Сегодня". У мера справді могло б це вийти. По-перше, кандидатуру секретаря Київради згідно із законом вносить він. А якщо ж він не вносить, то Київрада обиратиме сама тимчасового голову. За інформацією джерел газети, у Дейнеги голосів не набиралося, а отже вибори могли б затягнутися на невизначений час.

Герега - співвласник мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр». У 2011 році вона разом з чоловіком увійшла до Топ-200 найбагатших людей України (версія журналу «Фокус»), зайнявши там 27-е місце. Їх капітал оцінюється в $890,8 млн. Подружжя має нерухомість в Іспанії, готель в Івано-Франківську. «Майданчики для своїх супермаркетів вона купувала на аукціоні, і не тільки в Києві. У неї є філіали «Епіцентру» в різних містах України, і скрізь землю вони з чоловіком купували», - сказав «Сегодня» голова фракції ГАК в Київраді Олександр Пабат.

Сама Галина Герега каже, що про своє обрання нічого не знає. "Буде сесія, тоді і подивимося".