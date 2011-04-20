Регіонал натякає, що з депутатськими квитками «мухлюють» авіакомпанії

Депутат від Партії регіонів Василь Горбаль заявляє, що в даних про здійснені ним за державний кошт польоти за 2010 рік є неточності.

"Була зроблена перевірка квитків і відряджень і виявилося, що Горбаль Василь літав зі Львова до Києва тричі на день. Це є абсурдом", - заявив він "Українській правді".

"З тих квитків, які були перевірені у МАУ, МАУ за 6 квитків поверне гроші до ВР", - сказав Горбаль.

"Зараз я чекаю відповіді від авіакомпанії "Дніправіа". І, швидше за все, там теж буде багато неточностей. І за всі квитки, які були не використані, будуть повернуті кошти", - запевнив він

Горбаль пояснив, що інколи квитки бронюються на різний час – наприклад, на 10-ту і 12-ту годину, – використовується один квиток, але компанія виставляє гроші й за інший.

"Регіонал" наголосив, що всі квитки, які він використав, співпадають із відрядженнями.

Як повідомлялося, минулого року 173 народних депутати перевищили ліміти на безкоштовний проїзд, який оплачує держава через Верховну Раду.

Зокрема, Горбаль використав на перельоти 203 тисячі гривень, здійснивши 114 поїздок. Тоді Горбаль суміщав посаду народного депутата і голови Львівської обласної держадміністрації.

Рекордні витрати на поїздки були у 2010 році в депутатів БЮТ Андрія Сенченка (замість встановлених 26,8 тисяч гривень витратив на перельоти 295 тисяч гривень, здійснив 200 поїздок) і Олега Радковського (налітав на 211 тисяч, здійснив 244 поїздки).