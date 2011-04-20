Нова секретарка Київради першим ділом хоче взятися за землі й активи

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає Галину ГЕРЕГУ достойним новим керівником Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА сказав сьогодні на брифінгу, що відбувся одразу по завершенню засідання сесії Київради, на якому Г.ГЕРЕГА була обрана секретарем Київради.

О.ПОПОВ також висловив переконання, що обрання Г.ГЕРЕГИ принесе користь «і для розвитку міста, і для благополуччя киян».

Зі свого боку Г.ГЕРЕГА висловила сподівання, що співпраця Київради з КМДА буде конструктивною і спрямованою на досягнення єдиної спільної мети – покращення життя киян і перетворення міста в одну з найкращих столиць Європи.

Щодо закидів депутатів опозиційних фракцій, які сьогодні заявляли що не хочуть голосувати за кандидатуру Г.ГЕРЕГИ на посаду секретаря Київради, оскільки вона брала участь у голосуваннях щодо незаконної передачі земель столиці та інших активів, Г.ГЕРЕГА сказала, що не причетна до цього. Вона також заявила, що і в подальшому не допускатиме порушень у роботі Київради і організовуватиме все згідно з регламентом.

«Якщо були якісь помилки, то я їх не буду повторювати. Але в більшості – їх не було», - сказала Г.ГЕРЕГА.

За її інформацією найближче засідання сесії Київради планується провести 28 квітня.

«Питання, які будуть розглядатися – це ті, які планувались на сесію, що була перенесена. Вони формувались до мене», - заявила Г.ГЕРЕГА щодо порядку денного.

Вона вважає, що зараз першочергово Київрада має розглядати гострі питання, зокрема земельних та інших активів міста, а саме їх повернення і щодо цього є побажання КМДА.

Так, за уточненням О.ПОПОВА, на розгляд сесії передбачається винести низку протестів прокуратури на рішення Київради про землевідвід.

За словами голови КМДА, рішення по поверненню землі та інших активів міста продовжують розглядатися в судах і поступово будуть розглядатися на подальших сесіях міськради. О.ПОПОВ зазначив, що йдеться про повернення величезних площ землі. «Я думаю, це будуть тисячі гектарів», – заявив він.

Також, за словами Г.ГЕРЕГИ, найближчим часом Київрада не буде піднімати питання про перерозподіл депутатів у постійних комісіях чи про зміну керівників цих комісій.

«Питання щодо зміни складу комісій на найближчій сесії, я думаю, розглядатись не буде. Такого в планах немає», - сказала Г.ГЕРЕГА. Щодо перерозподілу керівних посад у комісіях вона заявила: «Також це питання я вважаю недоречним».

Також Г.ГЕРЕГА повідомила, що не збирається виходити із фракції ГАК.