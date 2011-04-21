Янукович вручив ключі від квартир, автомобілів і автобусів
16:47, 21 квітня 2011Політика
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Ветеранам, ліквідаторам, пільговикам і школам
Президент України Віктор Янукович під час відвідання Черкас вручив ключі від квартир та автомобілів ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, громадянам пільгових категорій.
Як повідомляє прес-служба Президента, Янукович також вручив ключі від шкільних автобусів для сільських шкіл Черкаської області.
Глава держави наголосив, що загалом цього року українські школи отримають 250 шкільних автобусів, і перші 10 з них будуть на Черкащині.
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