Черномирдін: на Жулинському, мабуть, у нас відігралися

Чому і за що не пустили до Росії радника Президента України Миколу Жулинського – Віктор Черномирдін не знає. Про це посол РФ в Україні сказав, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Сталися дві події, спочатку українська сторона не впустила до Криму нашого політолога Олександра Дугіна, а потім я дізнався про Жулинського. - підкреслив посол. - Ну мабуть, у нас відігралися. Чому, за що Жулинського не пустили, я не знаю. Десь місяць тому російський МЗС пропонував українській стороні обопільно припинити цю практику: не впускати людей. Я знаю, що навіть провели ряд зустрічей з українськими колегами з МЗС. Але відповіді поки не послідувало».

На зауваження кореспондента, що українська сторона, забороняючи в`їзд комусь з російських громадян, робить це публічно, наперед і з поясненням причин, Черномирдін заперечив: «Не завжди. Дугіна теж не попередили і без пояснення причин не пустили».

Питання про ще один недавній скандал, навколо висловів Президента РФ Володимира Путіна, який заявив, що Україна упевнено рухається у бік тиранії, посол просто ігнорував, відіславши журналістів за коментарями до Путіна. Черномирдін визнав за потрібне відреагувати тільки на припущення, що, можливо, це був «президентський гумор». «Як би вам правильно сказати. Якщо вам цікаве моє сприйняття, то Президенти не жартують. - сказав посол. - Частка жарту присутня скрізь. Але ці питання потрібно глибше розуміти.»

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