В Україні хочуть застосувати російський досвід регулювання бізнесу

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») сподівається, що закон про саморегульовані організації в Україні буде прийнято восени.

Про це вона заявила, виступаючи на першому всеросійському форумі «Саморегулювання в Росії: досвід і перспективи розвитку», який проходить у Москві, повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що в 21 столітті побудова конкурентної економіки без передачі державою на аутсорсинг бізнесу частини регуляторних функцій неможлива: «Сьогодні практично весь малий і середній бізнес Європи, США, Канади сформувався за саморегульованим принципом: починаючи від стоматологів і фермерів і закінчуючи розробниками високотехнологічного обладнання. В результаті персональна й колективна відповідальність компаній регулює стандарти ліцензування, сертифікації та якості товарів на європейському ринку, значно краще, ніж, наприклад, в Україні. І причина одна – вже традиційна для європейських виробників висока ціна ризиків репутацій, за якими стежать саморегульовані компанії».

Народний депутат зазначила, що Україна поки лише готується прийняти систему саморегулювання. «Комітет ВР підготував пакет документів, необхідних для впровадження системи саморегулювання в нашій країні. Незважаючи на те, що після невдало проведеної податкової реформи уряд України побоюється нововведень, ми все ж таки сподіваємося, що восени закон про саморегульовані організації в нашій країні буде прийнято», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що за 20 років незалежності України було зарегульовано все, що тільки можливо. «Дерегуляційна реформа, яка йде другий рік, зіткнулася з колосальним бюрократичним опором. Тому основною метою впровадження системи саморегулювання є зниження держрегулювання в підприємницькому середовищі. Водночас передача більшості регуляторних функцій держави приватним компаніям містить у собі низку ризиків, серед яких - небезпека монополізації ринку. Не можна допустити укрупнення ринку за рахунок саморегульованих організацій. Це прямий шлях до знищення малого й середнього бізнесу і необгрунтованого зростання цін. Тому державний контроль і повноваження саморегульованих організацій повинні бути максимально збалансовані», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, з трьох моделей, які максимально ефективно працюють у світі - ліберальної, централізованої та змішаної - Україні найбільш підходить остання: «Проаналізувавши російський досвід, ми вважаємо, що в Україні максимально ефективною буде змішана модель саморегулювання, за якої розділено відповідальність і дотримано баланс інтересів держави та бізнесу».

Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила надію на те, що саморегулювання дасть вітчизняній економіці ковток свіжого повітря й дозволить підприємствам перейти на новий рівень розвитку. «Я вважаю, що саморегулювання є важливим елементом боротьби з корупцією. Головне – не розвинути нову форму корупції, й разом із передачею частини державної функції з регуляції не передати на саморегулювання й частину корупції. Саме тому для нас дуже важливо детально вивчити російський досвід розвитку саморегулювання, перемоги й помилки на цьому шляху, проаналізувати ступінь задоволеності учасників процесу саморегулювання й тих, хто не потрапив у даний формат, щоб запобігти можливим неприємностям у майбутньому», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

*** Саморегульована організація (СРО) - некомерційна організація, створена з метою саморегулювання, заснована на членстві, об`єднує суб`єктів підприємницької діяльності, виходячи з єдності галузі виробництва товарів (робіт, послуг) або ринку вироблених товарів (робіт, послуг) або об`єднує суб`єктів професійної діяльності певного виду.

Основна ідея СРО - перекласти контрольні й наглядові функції над діяльністю суб`єктів у певній сфері з держави на самих учасників ринку. При цьому з держави знімаються явно надмірні функції і, як наслідок, знижуються бюджетні витрати, а фокус власне державного нагляду зміщується з нагляду над діяльністю у бік нагляду за результатом діяльності. У зв`язку з впровадженням інституту СРО поступово скасовуватиметься ліцензування окремих видів діяльності.

У Росії порядок утворення та діяльності саморегульованої організації, основні цілі та завдання регулюються Законом «Про саморегульовані організації», а також федеральними законами, що регулюють відповідний вид діяльності.