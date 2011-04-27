Українців закликають повалити ВР, яка «становить загрозу для суспільства»

Громадянська кампанія «Форум» закликає громадян вийти до Верховної Ради України і примусити депутатів, що незаконно продовжили свої повноваження до жовтня 2012 року, піти на перевибори.

Про це УНІАН повідомив головний координатор «Форуму», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Верховна Рада мало не щодня демонструє громадянам, як з особливим цинізмом знущатися над Законом. Сьогодні депутати продовжують термін свого перебування при владі, присвоюють собі повноваження, якими виборці їх не наділяли, і будь-яке лиходійство поки сходить їм з рук. Депутати, які проголосували за антиконституційне рішення, самі собі дозволили півтора року творити, що заманеться. Громадяни можуть впливати на владу, тільки коли у них в руках бюлетені. Парламентарії забрали у людей право голосувати», – зазначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому він нагадав, що згідно з 5-ю статтею Конституції, «право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові».

На переконання активістів «Форуму», Верховна Рада в сьогоднішньому своєму складі представляє загрозу для суспільства. Разом з тим «Форум» закликає депутатів, яким не байдуже майбутнє України, прислухатися до вимог українців, внести законопроект про припинення повноважень Верховної Ради VI скликання і негайно призначити нові вибори.

Також громадський рух закликає ЗМІ до поширення інформації про фракції і депутатів, які «пробили собі продовження повноважень», щоб виборці більше ніколи не допустили їх до влади.

Зокрема, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав, що за законопроект про внесення змін до Конституції України проголосували 310 з 350 депутатів, зареєстрованих у залі.

З фракції Партії регіонів закон підтримали 180 депутатів. З фракції НУ–НС за антинародні зміни проголосував 41 депутат. Разом з тим, фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу 7 депутатів, які проголосували за зміни до Конституції. Також «за» проголосували 25 депутатів від Компартії України, 20 – від Народної партії і 37 позафракційних депутатів.

Довідка УНІАН. 19 листопада 2010 року парламент попередньо схвалив зміни до Конституції, що встановлюють дату чергових президентських і парламентських виборів (проект закону № 7265).

1 лютого 2011 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Конституції України» щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Законом уніфікуються строки повноважень державних органів влади та органів місцевого самоврядування, які будуть становити 5 років. Також встановлюється, що чергові вибори Президента України будуть проводитися в останню неділю березня 5-го року повноважень глави держави, а вибори до Верховної Ради та місцевих рад – в останню неділю жовтня 5-го року їх повноважень. Перехідними положеннями закону встановлюється, що наступні вибори Верховної Ради пройдуть в жовтні 2012 року, а наступні вибори Президента – у березні 2015 року.

З урахуванням проголосованих змін, чергові вибори у Верховну Раду пройдуть 28 жовтня 2012 року.

Водночас, згідно з Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням Конституційного Суду від 30 вересня 2010 року знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі Україні «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV.